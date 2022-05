Colomiers : Le projet de guinguette au Perget est annulé

Partager Facebook

Blur Festival food night market for background usage.

Initialement prévu du 1er juillet au 31 août 2022, le projet de guinguette au lac du Perget vient d’être annulé par la Mairie de Colomiers, à la suite de l’analyse des candidatures de trois porteurs de projet.

En effet, « malgré un engouement exceptionnel des Columérines et des Columérins pour ce projet qui permettait de compléter l’offre d’animations durant la période estivale sur un site apprécié de la population, les dossiers présentés ne permettaient pas de garantir la viabilité économique du dispositif », détaille Karine Traval-Michelet, Maire de Colomiers et Vice-Présidente de Toulouse Métropole.

Le projet et l’étude des candidatures ont été menés dans le cadre d’un échange constructif avec les riverains du lac du Perget, à la fois lors d’une réunion publique et d’un temps de travail avec six Columérines et Columérins, représentant les habitants du secteur, et deux représentants du Comité de quartier du Pigeonnier.

L’été 2022 columérin reste cependant riche en animations :

Le Festival country les 4 et 5 juin au hall Comminges

Les Fêtes citoyennes : au Seycheron le 11 juin, aux Ramassiers le 18 juin, à Saint-Exupéry le 25 juin, le Val d’Aran le 2 juillet

L’anniversaire du Pavillon blanc Henri-Molina le 18 juin

Le festival Indice 50, le 21 juin à l’occasion de la Fête de la musique

L’exposition « Les Images flottantes » au Pavillon blanc Henri-Molina jusqu’au 20 août

Le Feu de la Saint-Jean le 24 juin au lac du Perget

Le festival de théâtre amateur Les Estivades du 1er au 3 juillet au parc Duroch

Les stages de natation du 18 juillet au 26 août, à l’Espace nautique Jean-Vauchère

Les Fêtes de Colomiers, du 13 au 17 juillet avec fête foraine et bals tous les jours, place des Fêtes et allée des Droits de l’Enfant

Le feu d’artifice le 13 juillet

La célébration de la Fête nationale le 14 juillet à 18h30, place Alex-Raymond

Le Comptoir des vacances avec des animations au square Saint-Exupéry du 12 juillet au 23 août

Le Ciné sous les étoiles, tous les mardis du 12 juillet au 23 août 2021, dans différents quartiers de la ville

