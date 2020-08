Ce weekend, le groupe Ginger Spanking à la Halle de la Machine

Partager Facebook

Dans le cadre de la programmation estivale de la Halle de la Machine à Toulouse, découvrez le groupe Ginger Spanking les vendredi 21 et samedi 22 aout de 19h à 22h.

C’est avec le personnage de Ginger, diva barrée aux envolées sulfureuses, que les frères Spank revisitent le blues, la country et le surf-rock à la sauce amplifiée.

Au fil des scènes et des festivals, le groupe propulse le public dans la bande son d’un B.Movie tourné entre 1950 et 1980 avec Betty Page dans une cadillac rose, poursuivie par le fantôme du King à la sortie de Vegas.

Le reste de la programmation :

AOÛT

7 –—————————————————————Open Mic by K7 (rap)

8 ——Thom Souyeur et les Petits Grégory (musique sauvage et iconoclaste)

14 –——————————————————————— Madam (rock)

15 –———————————– Alfredo Buendia y los Picaflores (mambo)

21 / 22 –————————————————— Ginger Spanking (rock)

28 / 29 ————————————– Maine in Havana (psychedelic folk)

SEPTEMBRE

4 / 5 ———————————————————– Renarde (pop rock)

11 ————————————— Princess Thailand (Noise / post punk)

12 –——————————————————— Les Idiots (chanson)