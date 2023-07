Début de la saison de Halle Night Long à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Cet été, du 7 juillet au 26 aout, la Halle de la Machine Toulouse propose une 5e édition de son festival de concerts Halle Night Long.

Le festival Halle Night Long sera de retour cet été sur le parvis de la Halle de la Machine, pour le plus grand plaisir d’Astérion le Minotaure et des afficionados de musique.

Tous les vendredis et samedis soirs du 7 juillet au 26 août, prenez rendez-vous avec votre plus fabuleux déhanché, à l’occasion de ces concerts gratuits en plein air. Soul, rock, hip-hop, fanfare ou funk, c’est le meilleur de la scène locale dans une ambiance estivale et joyeuse.

Il n’y aura pas que de la musique. En effet, une guinguette accompagne les soirées à la Halle de la Machine avec du plaisir pour les papilles.

Le programme :

Juillet :

Vendredi 7 – PAINT IT BLUES (Soul)

Samedi 8 – PIPI TORNADO (Rock bipolaire)

Vendredi 14 – M.A.N & THE MANIACS (Protest Pop)

Samedi 15 – ARGENTIQUE (Electro Pop)

Vendredi 21 – SEFAR (Afro-mediterranéen)

Samedi 22 – OLD SCHOOL FUNKY FAMILY (Funk)

Vendredi 28 – ALTESS EGO (Hip Hop – R’n’B)

Samedi 29 – FÜLÜ (Electro brass)

Août :

Vendredi 4 – LA CHORBA DE RAOUF (Musique des Balkans)

Samedi 5 – LA MARMAILLE (Post Fanfare)

Vendredi 11 – RECO RECO (Electropicool)

Samedi 12 – JO DAHAN et le Gonzo Club (Rock français)

Vendredi 18 – JEUNES TALENTS ROSE FESTIVAL

(Musiques urbaines)

Samedi 19 – MANDARINE (Pop française)

Vendredi 25 – BIENSÜRE (Psychédeslisco)

Samedi 26 – MATA HARI (Post-Punk)

Toutes les infos : www.halledelamachine.fr