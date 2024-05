Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Du 31 mai au 3 novembre 2024, les Espaces EDF Bazacle invitent le grand public à plonger dans l’univers de la plus grande star d’Hollywood et de l’Amérique des années 60, Marilyn Monroe.

Intitulée « Marilyn Monroe, le secret de l’Amérique », cette exposition-hommage exceptionnelle, au cœur du Bazacle, promet de dévoiler la vie fascinante de l’icône à travers plus de 220 clichés rares et inédits. Les visiteurs pourront également découvrir plus de 220 anecdotes captivantes racontées par David Lawrence, ainsi que plusieurs objets insolites ayant appartenu à la star. Cet événement marque le début d’une série inédite intitulée « Icônes et glamour au Bazacle ».

Ce triptyque offrira au grand public, sur une période de 14 mois, une immersion unique dans l’univers de trois légendes incontournables : Marilyn Monroe, Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis et Diana Spencer. Chaque exposition mettra en lumière l’élégance et le charisme de ces figures emblématiques, permettant aux visiteurs de plonger dans leur histoire et leur impact culturel. Une occasion à ne pas manquer pour les amateurs d’histoire et de glamour.

Infos et réservations : bazacle.edf.com