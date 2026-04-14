Que faire à Toulouse cette semaine ? L’agenda du 14 au 17 avril 2026 !

La semaine s’annonce particulièrement vibrante dans la Ville Rose ! Que vous soyez d’humeur à rire, à vibrer au rythme de la musique ou à donner de la voix pour soutenir nos équipes locales, le programme de ce milieu de mois d’avril est chargé. Voici notre sélection des sorties incontournables pour rythmer vos journées et vos soirées, du mardi au vendredi.

Jérémy Hababou au Casino Barrière : Pour une atmosphère plus feutrée, laissez-vous porter par les mélodies captivantes et le talent brut de ce pianiste virtuose.

Jeff Mills : Le pionnier et véritable légende de la techno de Détroit est de passage. Un rendez-vous purement immanquable pour tous les amateurs de musiques électroniques et de BPM maîtrisés.

Antek au 3T Café-Théâtre : Besoin d’un boost de bonne humeur en ce début de semaine ? L’humoriste Antek présente son spectacle Sérotonine . La promesse d’une soirée riche en rires dans l’ambiance intimiste des 3T.

La Foire de Toulouse & 100% Radio : C’est l’événement de ce mardi ! 100% Radio fait son entrée au cœur de la Foire avec un showcase/concert spécialement imaginé pour l’occasion. Une sélection d’artistes en live, une ambiance qui s’installe progressivement au fil des titres, et une programmation pensée pour tous. Le plan parfait pour donner une tonalité vibrante à votre fin de journée.

Lubiana à la Salle Nougaro : Une voix envoûtante, du kora, et des sonorités soul pour une parenthèse musicale pleine de grâce et de poésie.

Isha & Limsa d’Aulnay au Bikini : Grosse soirée rap en perspective du côté de Ramonville ! Ce duo de kickeurs, qui fait l’unanimité dans le paysage hip-hop francophone, promet de retourner la salle.

Le Jamel Comedy Club à L’Interférence : La célèbre troupe de stand-up pose ses valises à Toulouse pour tester ses meilleures vannes. Fous rires et découvertes des talents de demain garantis.

Los Chicanos Birthday (Soirée spéciale CEET) : L’artiste toulousain de renommée internationale, CEET, célèbre son anniversaire lors d’une soirée qui s’annonce mémorable ! Rendez-vous dès 20h avec DJ CEET lui-même et DJ Arnaud aux platines pour enflammer le dancefloor jusqu’au bout de la nuit. Le très bon plan du jeudi ? L’accès est totalement gratuit ! Ma Biche Sur le Toit

Mafalda High + Radical Kitten + Pistons au Metronum : Avis aux amateurs de rock et de punk ! Le Metronum propose un plateau alternatif et explosif, parfait pour se défouler.

Élie Semoun au Casino Barrière : Le monstre sacré de l’humour français vient présenter ses nouveaux sketchs. Attendez-vous à retrouver son univers grinçant et ses personnages toujours aussi loufoques.

Bigflo & Oli au Zénith Toulouse Métropole : Les deux frères jouent à domicile ! Préparez-vous à une ambiance de folie pour ce concert qui s’annonce déjà historique dans la ferveur toulousaine.

Soirée Sport de haut niveau : Deux grosses affiches au programme ! Le Fenix Toulouse Handball affronte Dijon au Palais des Sports, tandis que sur les parquets de basket, Toulouse défie Berck. C’est le moment de sortir les couleurs locales et de donner de la voix dans les tribunes !

Laura Calu à la Halle aux Grains : L’humoriste investit ce lieu prestigieux (pour une date exceptionnelle organisée par Le Bikini) avec son énergie débordante et son show sans filtre.