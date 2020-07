Bun Hay Mean en spectacle cet automne

Partager Facebook

L’excellent Bun Hay Mean présentera son nouveau spectacle « Le Monde appartient à ceux qui le fabriquent » le 20 octobre au Casino Barrière de Toulouse.

On ne présente plus Bun Hay Mean. Humoriste unique à l’humour corrosif . Il revient donc avec un nouveau spectacle assez étonnant. « Une légende raconte que Dieu a créé le monde en 6 jours et qu’il s’est reposé le 7ème afin de laisser les finitions aux Chinois » laisse entendre le communiqué de spectacle. Bun Hay Mean est là pour écrire le chapitre 2 et il a besoin de vous sur ce coup-là.

Entre acidité, franc-parler, engagement et impro, Bun Hay Mean va vous faire voyager… dans sa tête.

Ce spectacle de Bun Hay Mean était initialement prévu le mercredi 17 juin 2020 au Théâtre du Casino Barrière Toulouse et est désormais reporté au mardi 20 octobre 2020 à 20h30.

Réservations : 05 61 333 777 et en ligne !