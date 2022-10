Empalot s’Agit(e) du 13 au 15 octobre ! 

Partager Facebook

L’Agit, compagnie toulousaine de théâtre itinérant, installe chapiteau et tentes du jeudi 13 au samedi 15 octobre au cœur du quartier Empalot à Toulouse, sur la friche culturelle de l’ancienne place commerciale d’Empalot.

C’est Empalot s’Agit(e) et c’est la 22e édition de ce rendez-vous populaire autour du spectacle vivant. Accueillie depuis l’année 2000 par les acteurs locaux d’Empalot (les associations Karavan et Aifomej, le centre culturel la Brique Rouge, la MJC Toulouse-Empalot et bien d’autres), l’Agit poursuit sa réflexion sur la transmission, le goût du théâtre, de l’écriture, à la rencontre des problématiques contemporaines, des réalités sociales du quartier, des habitants.

Au programme : théâtre, musique et cinéma sous chapiteau et en extérieur, gratuit (participation libre).

Côté théâtre, deux pièces sont présentées.

« Et si… », la nouvelle création de l’Agit, interroge les communs, les ressources et connaissances partagées, pour mieux lutter face à l’impuissance, contribuer à une évolution par le haut, plonger dans le mouvement de l’Histoire.

« Le rouge éternel des coquelicots » de la compagnie L’entreprise de François Cervantes, retrace quatre-vingt ans de l’histoire de Marseille et des grands mouvements migratoires du 20e siècle. Un objet théâtral tiré de conversations avec Latifa Tir, dont le snack dans les quartiers Nord va être détruit. Un récit universel.

Côté cinéma, le Ciné-club de la diversité de l’association Karavan propose le film « Un divan à Tunis » de Manele Labidi. Une œuvre thérapeutique sur la quête d’identité d’une génération d’enfants d’immigrés intrépide, tout aussi comique que pertinente.

Côté musique live, ça va décoiffer avec M i l o, duo qui réunit une chanteuse percussionniste et un bassiste-guitariste-beatboxer autour d’un répertoire de chansons populaires brésiliennes, avec des crochets par le Cap-Vert et le Mexique.

Infos et réservations : agit-theatre.org