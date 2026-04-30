Alchimie du Jeu 2026 : Le plus grand plateau de jeu de Toulouse s’installe au MEETT !

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Vous ne savez pas quoi faire pendant le long week-end du 8 mai ? Préparez-vous à lancer les dés et à piocher la bonne carte ! Du vendredi 8 au dimanche 10 mai 2026, le célèbre festival toulousain Alchimie du Jeu fait son grand retour au MEETT (le Parc des Expositions de Toulouse Métropole).

Le temps d’un week-end prolongé, ce rendez-vous incontournable transforme les halls du MEETT en un immense terrain de jeu, et le meilleur dans tout ça : l’entrée est entièrement gratuite ! —

23e édition : Une programmation ludique XXL

Pour cette 23e édition, les nombreuses associations de jeux de la région toulousaine ont une nouvelle fois uni leurs forces avec un seul et même objectif : partager le plaisir du jeu avec le plus grand nombre. Que vous soyez un stratège aguerri, un joueur du dimanche ou simplement curieux, il y a forcément une table qui vous attend.

L’offre d’activités en accès libre est tout simplement vertigineuse :

Les incontournables jeux de société : Des centaines de boîtes, des grands classiques aux toutes dernières nouveautés primées.

Les jeux de réflexion traditionnels : Venez tester votre concentration autour de parties de Mah-jong ou de jeu de Go.

Le grand spectacle des figurines : Plongez dans des univers épiques avec des jeux de figurines mis en scène sur des décors grandioses et minutieusement construits.

L’adresse en extérieur : Profitez des beaux jours avec des jeux d’adresse en plein air comme le Mölkky, le Kubb, ou encore le très populaire Corn Hole.

L’authenticité des jeux en bois : Des formats géants et conviviaux qui ravissent toutes les générations.

Des espaces pensés pour tous les profils de joueurs

L’Alchimie du Jeu, c’est bien plus qu’une simple mise à disposition de boîtes. Le festival est structuré en plusieurs pôles pour garantir une expérience optimale à chaque visiteur :

Un village des éditeurs et des illustrateurs : Venez à la rencontre de ceux qui créent vos jeux préférés ! De nombreux professionnels seront présents pour vous faire jouer, expliquer les règles et dédicacer vos boîtes.

L’espace Famille & Enfants : Une zone spécialement aménagée pour initier les plus petits aux joies des jeux de société dans un environnement adapté.

L’univers du Jeu de Rôle : Laissez libre cours à votre imagination et partez à l’aventure le temps d’une quête animée par des maîtres du jeu passionnés.

La très attendue Bourse d’occasion : Le bon plan incontournable pour faire de la place dans vos placards ou dénicher la perle rare à petit prix !

Un événement solidaire et 100% accessible

Si le festival connaît un tel succès d’année en année, c’est grâce à l’énergie incroyable de ses bénévoles passionnés (les fameux animateurs aux t-shirts colorés). Toujours disponibles, ils arpentent les allées pour vous expliquer les règles en cinq minutes chrono, vous évitant ainsi la fastidieuse lecture des livrets !

De plus, l’événement met un point d’honneur à proposer des jeux accessibles à tous, prouvant que le monde ludique est un formidable vecteur de lien social et d’inclusion.

Informations Pratiques

Préparez votre visite ! L’entrée est libre et gratuite tout au long du week-end.

Dates : Du vendredi 8 au dimanche 10 mai 2026

Lieu : Le MEETT – Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse Métropole (Concorde Avenue, 31840 Aussonne)

Tarif : 100% GRATUIT

Horaires d’ouverture : Vendredi 8 mai : de 14h00 à Minuit (Idéal pour les joueurs noctambules !) Samedi 9 mai : de 10h00 à 20h00 Dimanche 10 mai : de 10h00 à 19h00

