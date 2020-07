Le Festival PopCon Toulouse à la rentrée

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Festival PopCon Toulouse aura lieu dans un nouvel endroit à la rentrée, les 12 et 13 septembre 2020.

C’est en période de crise que le festival réussit tout de même à se monter pour la rentrée prochaine. « POPCON a failli ne pas voir le jour. Jeune société (malgré que nos équipes soient aguerries), nous n’avons pas eu le soutien des banques, et nous n’avons pas eu le droit aux aides de l’Etat, prêt garanti inclus. Heureusement, la volonté de quelques personnes, fait que nous sommes heureux de vous annoncer POPCON TOULOUSE 2020 » explique Sébastien LAURENS gérant de CALME TOI ORGANISATION.

Les 12 et 13 septembre prochain, PopCon Toulouse s’invite au Manoir du Prince pour une édition encore plus magique avec au programme des invités, du cosplay, des événements inédits, des expositions, des conférences… « Le Manoir du Prince permet d’utiliser un mélange idéal d’emplacements en intérieur et en extérieur. Terrain de Quidditch et de TrollBall, pique-niques, food-trucks, scène extérieure, Cosplay, K-pop contest, Karaoké, Quizz… Vous n’avez jamais vécu une expérience comme celle que nous allons vous proposer » présente Sébastien Laurens.

Le Manoir du Prince sera l’écrin parfait pour une édition très chouette à venir avec comme d’habitude des règles sanitaires à respecter.

Plus d’infos : https://www.popcon.fr/