L’American Cosmograph, à Toulouse, organise une avant-première du film « En même temps » en présence de son réalisateur Gustave Kervern. Dans ce nouveau film, on retrouve Vincent Macaigne et Jonathan Cohen embarqués dans une drôle d’aventure.

Gustave Kervern et Benoît Delépine sont de retour derrière la caméra dans un drole de film comme l’explique l’American Cosmograph: « Les deux trublions grolandais reviennent en pleine période électorale pour nous donner leur version foutraque et joyeusement révolutionnaire de la politique. En même temps – le titre s’inspire d’une expression « macroniste » – dresse dans un premier temps le portrait savoureux de deux personnages aux visions fondamentalement opposées : l’écologiste habité mais comme abattu d’avance par l’ampleur de la tâche, accroché à sa pipe électronique et à sa voiture électrique, et l’opportuniste de droite, qui compense son manque de conception idéologique par sa capacité à brosser l’électeur dans le sens du poil. Confrontés à un groupuscule anarcho-féministe à l’enthousiasme débordant, tous deux vont traverser une nuit mouvementée, ponctuée de rencontres insolites et de détails incongrus. L’un dans l’autre, ce rapprochement forcé leur permettra peut-être de s’ouvrir à d’autres horizons… Il nous offre en tous cas la possibilité de contempler avec humour – et juste ce qu’il faut d’espoir – la marche insensée de nos sociétés : droit dans le mur, mais dans un éclat de rire salvateur ! »

Rendez-vous le 28 mars pour une avant-première suivie d’une rencontre avec le réalisateur Gustave Kervern.

https://www.facebook.com/events/691680015358495/

Synopsis : À la veille d’un vote pour entériner la construction d’un parc de loisirs en lieu et place d’une forêt primaire, un maire de droite décomplexée essaye de corrompre son confrère écologiste. La technique est classique : l’amadouer par un bon restaurant, le faire picoler un peu trop et le pousser à faire des révélations qu’il risque de regretter plus tard… Alors que la soirée s’emballe, nos deux compères se retrouvent – bien imbibés – dans un bar à hôtesses et se font piéger par une jeune activiste féministe : une folle nuit commence alors pour eux, unis – littéralement – contre leur gré.