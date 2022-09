BieroBeerDay : Deux jours de fête de la bière près de Toulouse

Partager Facebook

La Bièrothèque, ouvert il y a un an à Labège près de Toulouse, propose deux jours pour déguster de la bière lors du BieroBeerDay les 17 et 18 septembre.

Amoureux de bières locales ou artisanales, rendez-vous ce weekend non loin de Toulouse, à Labège. Le BieroBeerDay propose deux jours pour découvrir, redécouvrir et partager des bières dans l’un des endroits les plus sympa de la région toulousaine : La Bièrothèque. Ouverte depuis maintenant un an, elle propose tout au long de l’année de découvrir des bières.

Pendant ces deux jours, les toulousains sont invités à rencontrer des brasseries et alcooliers artisanaux et déguster leurs créations. La Bièrothèque annonce 10 brasseurs, 3 vignerons et 5 alcooliers. Bien entendu, des animations auront lieu et surtout l’occasion de se plonger dans les saveurs du houblon.

Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/events/488652359737738

La Bièrothèque

227 Rue Pierre-Gilles de Gennes, 31670 Labège, France