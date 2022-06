Bettencourt Boulevard ou une histoire de France cette semaine au Grand Rond

Partager Facebook

Du 21 au 23 juin, le Théâtre du Grand rond présente Bettencourt Boulevard ou une histoire de France.

Liliane Bettencourt, femme la plus riche de France, est-elle victime d’un abus de faiblesse ou d’une liberté qui fait scandale ?

Autour du trio œdipien de la mère, sa fille mal-aimée et Banier le séducteur, se déploient la France d’en haut et ses politiques (Sarkozy, Woerth, De Maistre…) et la France d’en bas (employées de maison, comptable, majordome), tour à tour, témoins effarés et espions indignés de leurs manœuvres prédatrices. Sans compter les fantômes tutélaires du fondateur de l’Oréal au passé douteux et d’un rabbin broyé par l’Histoire.

C’est d’elle, en vérité, dont il est question, au fil d’une écriture tout en éclats, qui transcende le fait-divers pour l’élever au rang de mythe de notre époque.

Réservations sur grand-rond.org ou au 05 61 62 14 85