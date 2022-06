Les Robins sont de retour au Pic à Muret

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Après un an d’attente, les Robins du Bois reprennent du service le dimanche 3 juillet au Pic, la parenthèse verte, situé au 152 avenue du pic du Gers à Muret.

Le collectif Les Robins revient pour une 6ème saison, pleine de surprises ! Les Robins voguent de lieu en lieu depuis 2017 pour offrir des rendez-vous musicaux exceptionnels les dimanches d’été. Chaque saison, ils invitent les toulousains dans leur univers totalement décalé pour des moments de fête inoubliable, accessibles à tous.

La formule est simple : un lieu dépaysant, des espaces chill et dansants, une programmation musicale de qualité et une carte food & drinks concoctée et servie avec amour.

Ouverture de la saison le 3 Juillet

Cette année, Les Robins s’exportent aux portes de la ville Rose, à Muret, plus précisément au Pic,la parenthèse verte située au 152 avenue du Pic du Ger.

Un lieu exceptionnel composé d’une magnifique maison toulousaine, une zone verte arborée et aménagée et d’un dancefloor qui nous ramène au début de l’histoire des robins pour les nostalgiques de la première heure. Le choix de se délocaliser de Toulouse est multiple : offrir à la fois un cadre idyllique dans un lieu encore encore peu connu des toulousains, qui reste l’essence même du concept, mais également éviter les problèmes de volume sonore qui touchent de plus en plus de guinguettes toulousaines. Le but étant de proposer un moment de partage entre amis dans une ambiance festive !

Programmation

Pour fêter les 6 ans des Robins, quoi de mieux qu’une collaboration avec le célèbre festival français Family Piknik : une décoration exceptionnelle pour sublimer ce lieu magique et faire vivre une expérience unique en open air. La programmation musicale sera comme toujours au rendez-vous avec le duo allemand Monkey Safari, le français Diamond dealer, le créateur de la Family Piknik Tom Pooks. Et bien sûr nos talents toulousains : Max Tenrom en live drum set et Hallsax B2B Bérengère.

Réservations : https://www.helloasso.com/associations/les-robins-du-bois/evenements/les-robins-x-road-to-family-piknik