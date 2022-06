Concert : Camille Lellouche en 2023 à Toulouse

Partager Facebook

Camille Lellouche sera en concert au Casino Barrière de Toulouse le 8 février 2023.

2023 sera encore sans aucun doute son année : Camille Lellouche vous donne rendez-vous pour une tournée inédite et exceptionnelle dans toute la France avec le « A Tour » avec non pas un, mais trois concerts à l’Olympia les 10, 11 et 12 février !

Elue par le public « chanson de l’année » lors des Victoires de la musique avec Mais je t’aime en duo avec Grand Corps Malade, Camille Lellouche sort son premier album tant attendu « A ». Chez elle, la musique a toujours été à la fois une passion, une quête, un exutoire, une nécessité, une thérapie. Aussi obstinée que travailleuse, elle n’a pas ménagé sa peine pour se retrouver là.

Naturellement, son premier album oscille entre chanson française dans sa tradition la plus classique et pop urbaine.

Le « A Tour » passera d’abord dans des salles intimistes, pour prendre ensuite la route des Zénith à travers l’Hexagone ! Rendez-vous le 8 février 2023 au Casino Barrière de Toulouse.

Réservez vos places ici ! https://web.digitick.com/camille-lellouche-concert-casino-barriere-toulouse-08-fevrier-2023-css5-lebikini-pg101-ri8928973.html