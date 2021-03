Ben l’Oncle Soul en concert à Toulouse à la rentrée

Partager Facebook

Ben l’Oncle Soul sera en concert au Bikini, près de Toulouse, le 14 septembre 2021.

Il y a dix ans, paraissait le premier album de Ben L’Oncle Soul. Il révélait la soul attitude de ce chanteur hors normes sorti de nulle part – ou, plus précisément, des Beaux-Arts de Tours. Depuis, sa voix en or a transporté des centaines de salles de concerts en France et à travers le monde.

Mais ne parlez plus d’Oncle Soul. Aujourd’hui, c’est Ben. tout court, et non plus le

personnage qu’il s’était créé à ses débuts. « Après avoir tissé une relation très forte avec mon public, j’ai pensé qu’on pouvait enfin se tutoyer, passer à quelque chose de plus direct », explique- t-il. Ben, le diminutif de toujours. Simple, évident… et sans les échos nostalgiques d’un oncle, aussi soul soit-il !

Bonne nouvelle, ce changement n’est pas que patronymique, il est également sonore.

Avec Addicted to You, Ben balaie les frontières entre R’n’B et hip hop, tendance jazz, d’obédience pop, avec des échos soul par ci, reggae par là. Un disque qui reflète les grandes amours musicales de l’adolescence de Ben, de Method Man à Lauryn Hill en passant par le Wu Tang Clan, le jazz de Robert Glasper ainsi que le R’n’B des années 90 : Usher, TLC, Maxwell, Aaliyah…

Infos et réservations : www.bleucitron.net