Belle soirée Sessions Curio ce jeudi soir à Toulouse

Les révélations Aupinard, Danyl, Jethro et Theo Juice ont rendez-vous pour les Sessions Curio ce jeudi 22 février au Bikini de Toulouse.

En prélude de son festival phare « Le Weekend des Curiosités » qui a lieu le premier week-end de juin, Les Curiosités œuvrent à l’année pour dénicher les talents émergents et étoiles montantes de la scène musicale française… pour les inviter sur une série de quatre soirées annuelles, plus connues sous le nom des « Sessions Curio ».

Le 22 février prochain, la cinquième Sessions Curio met la pop urbaine à l’honneur avec 4 artistes : aupinard, DANYL, et deux autres artistes en plein essor dont vous découvrirez très prochainement les noms !

Le Phénomène Aupinard

Aupinard, figure montante de la nouvelle scène française, s’apprête à conquérir les salles de France. Il nous livre un son unique à l’univers actuel, intime et stylé riche de sa musicalité bossanovesque et chargé en authenticité. Le bordelais, découvrert en 2021 à l’âge de 19 ans, nous a offert un premier EP « aupitape 1 : hortensia » en mai 2023 composé de 7 titres dont « texto » et « C’est tout moi ». Puis en octobre, succès pour le single « Quel type de vibe ? » et plus de 4 millions d’écoutes sur Spotify. 2024 sera son année et on pourra le voir à Toulouse !

Danyl

Il s’appelle Danyl, il se présente sans rien laisser de côté : chanteur, musicien, français, algérien, producteur et galérien. Danyl puise dans ses origines algériennes et les sonorités raï. Il construit son univers musical avec sa double culture et la modernité de son époque et sort des sons qu’il rassemble sous le nom de Khedma (le travail en arabe). Fier et déter, Danyl se lance dans sa première tournée de concerts.

JETHRO

Artiste toulousain de 25 ans né à Yaoundé au Cameroun, il commence à chanter à son arrivée en France, à l’âge de 8 ans. Inspiré par une maman qui chantait à la maison et accompagné par un frère guitariste, il cultive des influences variées allant du rnb au rap en passant par le gospel. Il se dit inspiré par des artistes comme Nina Simone ou bien encore Chris Brown.

THEO JUICE

Theo Juice ou Juice, rappeur francophone aux multiples facettes, a pour seul leitmotiv de faire la musique qu’il aime et qui sort de son coeur. Des sonorités et influences éclectiques qui viennent de partout et de toutes les époques, Theo Juice raconte le soleil comme la pluie, avec flegme ou avec de l’énergie, mais toujours avec la même passion.

Réservations : lebikini.com