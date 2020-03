Partager Facebook

Suite aux mesures de précaution à prendre pour éviter la propagation du CORONAVIRUS et après l’annonce du Premier Ministre d’interdire les rassamblements de plus de 100 personnes, la Salle Nougaro annule ses concerts dès ce vendredi 13 mars et jusqu’à nouvel ordre.

Des infos au jour le jour : https://www.facebook.com/pages/Salle-Nougaro/161096423907483