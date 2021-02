Basket : Les matchs France/Espagne à Toulouse annulés

Partager Facebook

L’Equipe de France de Basket féminin ne jouera pas les deux matchs de préparation aux JO face à l’Espagne prévus à Toulouse vendredi et dimanche prochain.

Dans la nuit de mardi à mercredi, la fédération espagnole a prévenu la FFBB que l’un des membres de son staff venait d’être testé positif à la COVID-19 et que l’ensemble de l’équipe espagnole était donc placé à l’isolement. Dès lors, la fédération doit « annuler ces deux matches, initialement prévus vendredi 5 et dimanche 7 février, afin de ne faire prendre aucun risque aux joueuses et au staff de l’Équipe de France mais aussi aux organisateurs et bénévoles présents au Palais des Sports de Toulouse. »