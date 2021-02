Basket : L’Equipe de France Féminine à Toulouse cette semaine

Partager Facebook

Les bleues ont pris leurs marques à Toulouse, et au Palais des Sports, pour une semaine de préparation avec deux matchs à la clé face à l’Espagne.

Depuis lundi, les françaises sont arrivées à Toulouse et ont pris place au Palais des Sports pour leurs premiers entrainements. Dans la semaine, elles se prépareront pour la double réception face à l’Espagne vendredi 5 et dimanche 7 février en direct sur la Chaine L’équipe . Après une matinée consacrée à une reprise et aux révisions des principes collectifs, les joueuses de Valérie Garnier ont enchaîné sur un 2ème entraînement lundi soir.

Malheureusement, les bleues seront privées Clarince Djaldi-Tabdi, forfait suite à une entorse de la cheville. Mais les autres sont bien présentes à Toulouse comme Sandrine Gruda, Sarah Michel, Marine Johannes, Endy Miyem ou encore Romane Bernies.