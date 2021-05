Barrage L1/L2 : Fin cruelle pour le Toulouse FC à Nantes

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La saison brillante du Toulouse FC s’est terminé par une victoire à Nantes (0-1) mais insuffisant pour monter en Ligue 1 l’an prochain.

Le sport fait battre les coeurs. Pouvant passer de l’excitation à la déception en un claquement de doigts. Toulouse se déplaçait ce dimanche à Nantes pour le match retour de Barrage L1/L2. A l’aller, les canaris s’imposaient 1-2. Il fallait marquer au moins 2 buts pour espérer filer en Ligue 1. Car oui, les buts à l’extérieur comptent plus. Une règle toujours discutable. Notamment lors d’une défaite.

En effet, Toulouse s’impose au courage à Nantes (0-1) sur un but de Vakoun Bayo. Oui, Toulouse a poussé et Nantes est resté derrière sans rien proposer( à l’image de la saison).

Ce format de barrage est cruelle. Sur l’ensemble des deux matchs, Toulousains et nantais se quittent avec un 2 – 2. Seulement les erreurs du premier match coutent trop chère aux violets. Toulouse a triomphé cette saison et c’est battu jusqu’au bout. Même si Nantes a réalisé une mauvaise saison, le dénouement leur ait favorable. Toulouse reviendra plus fort l’an prochain et, espérons le, retrouvera l’élite !

Pour continuer de suivre le Toulouse FC : www.toulousefc.com