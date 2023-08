Partager Facebook

Au Cinéma CGR Blagnac, Franck Dubosc présentera en compagnie du réalisateur Philippe Lefebvre le film « Nouveau départ » le 31 aout.

Pour finir le mois d’aout, le CGR Blagnac convie les spectateurs à une nouvelle avant-première. Le cinéma accueillera Franck Dubosc ainsi que Philippe Lefebvre pour le film Nouveau Départ. Pour son nouveau long métrage, le réalisateur de « Le Siffleur » ou encore « J’ai 10 ans » réunit Franck Dubosc et Karine Viard dans une comédie co-écrite avec Maria Pourchet (Feu,Les Impatients).

Ici, on découvrira un couple en pleine crise. Amoureux de Diane (Karine Viard) comme au premier jour, Alain (Franck Dubosc) traverse la cinquantaine sans crise. Même le départ des enfants, il l’a bien vécu. Diane moins.… Cette période, elle l’entame avec la sensation qu’elle pourrait mourir d’ennui ou d’angoisse. Pour Alain, qui voit pour la première fois son couple vaciller, il est temps de se poser les questions essentielles, et de prendre un risque majeur après 30 ans de vie commune : quitter Diane pour réveiller la flamme et l’envie de se retrouver. Nouveau Départ, c’est l’histoire d’une histoire d’amour à quitte ou double.

Découvrez cette histoire d’amour en avant première le 31 aout au CGR Blagnac.