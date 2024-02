Avant-Première du film Double Foyer à Toulouse avec Max Boublil

Partager Facebook

Le 20 février prochain, l’acteur Max Boublil et la réalisatrice Claire Vassé présenteront en avant-première le film « Double Foyer » au cinéma Pathé Toulouse Wilson.

Tourné à Toulouse, du 5 au 29 septembre 2022, le film de Claire Vassé arrive en salle avec une avant-première exceptionnelle au Pathé Toulouse Wilson. Après des études de lettres, Claire Vassé se fait connaître comme critique de cinéma, en collaborant pendant onze ans au mensuel Positif ainsi qu’à l’hebdomadaire parisien Zurban. Désormais derrière la caméra, elle propose une comédie autour de la famille à un beau duo d’acteur Max Boublil et Emilie Dequenne. On retrouve aussi Pierre Rochefort, Michel Jonasz et les rues toulousaines.

Le long métrage raconte l’histoire d’amour entre Lilil et Simon. Lili et Simon s’aiment. Lili et Simon n’habitent pas ensemble. Lili et Simon s’aiment de ne pas habiter ensemble. Et puis il y a Abel, l’enfant de cet amour. Et puis il y a les accidents de l’existence, qui un jour remettent en question leur mode de vie. Double foyer est leur histoire. L’histoire d’un couple qui a inventé son intimité et tient à la préserver, coûte que coûte.