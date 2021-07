AVANT-PREMIERE : Découvrez A l’ABORDAGE en présence du réalisateur à l’ABC Toulouse

Partager Facebook

Jeudi 8 juillet, le réalisateur Guillaume Brac présentera en avant-première au cinéma ABC de Toulouse son long métrage « A l’Abordage ».

Il était venu en 2014, aux côtés de Bernard Menez, présenter Tonnerre (une idylle qui cède place, petit à petit, au cauchemar). Le réalisateur d’Un monde sans femmes ou le documentaire L’île au trésor, revient à l’ABC avec A l’abordage, un joli conte d’été tourné dans la Drôme.

Paris, un soir au mois d’août. Un garçon rencontre une fille. Ils ont le même âge, mais n’appartiennent pas au même monde. Félix travaille, Alma part en vacances le lendemain. Qu’à cela ne tienne. Félix décide de rejoindre Alma à l’autre bout de la France. Par surprise. Il embarque son ami Chérif, parce qu’à deux c’est plus drôle. Et comme ils n’ont pas de voiture, ils font le voyage avec Edouard. Evidemment, rien ne se passe comme prévu. Peut-il en être autrement quand on prend ses rêves pour la réalité ?

Un film frais parfait pour l’été à découvrir dès ce jeudi 8 juillet au Cinéma ABC de Toulouse.



> http://abc-toulouse.fr/fiches-de-films/a-l-abordage.html