Ce Weekend, les saveurs de la Ferme s’installent place du Capitole à Toulouse

Du 9 au 11 juillet 2021, les Toulousains pourront retrouver le goût du partage grâce à Capitole Fermier Sud de France, un évènement gastronomique unique qui se déroulera sur la place du Capitole dans la convivialité et la bonne humeur.

Capitole Fermier Sud de France est un grand marché de producteurs fermiers organisé par la Chambre Régionale d’Agriculture Occitanie avec le soutien de la Région Occitanie. L’évènement est le fruit d’un engagement fort auprès des producteurs de la région : il leur donne l’occasion, après une période difficile, de transmettre leur savoir-faire et de partager leurs produits avec les consommateurs.

Pour la première fois, le Capitole Fermier Sud de France se déroulera sur trois journées, avec deux nocturnes jusqu’à 23 heures. L’évènement est parrainé par Guillaume Gomez, ancien chef cuisinier du palais de l’Élysée, aujourd’hui représentant personnel du Président de la République pour la gastronomie et les arts culinaires français.

L’événement rassemblera plus de 70 producteurs ainsi que des filières de qualité et leurs signes officiels de qualité : Label Rouge, AB, IGP, et AOP. Mais aussi tout un programme avec des concours, des animations, des dégustations, de la musique et beaucoup de saveurs.

Plus d’infos : https://www.laregion.fr/capitole-fermier