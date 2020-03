Concours – Gagnez vos places pour Bon Air et Morgane Imbeaud à Toulouse !

Partager Facebook

Bon Air et Morgane Imbeaud seront en concert au Connexion Live le 26 mars prochain. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Composé entre la Nouvelle Zélande et leur Sud-Ouest d’adoption, cet opus de 11 titres réalisé par l’esthète Talisco, reflète à merveille la philosophie de Gaëtane et Guillaume : s’évader et s’affranchir des barrières. On y retrouve leur univers indie-pop, épicé de déchirures électriques, de caresses électro, de choeurs qui claquent comme des tambours tribaux. Le duo s’est mis à nu, au diapason de cette nature splendide, volcanique, parfois effrayante, qu’offre le pays du long nuage blanc. Cet album est une fresque, un voyage émotionnel, avec textes en français et en anglais, des jeux de textures et de tonalités, des modes majeurs, mineurs, calés sur les battements du coeur : « Cet album est une évidence, des moments de magie où tout jaillit sans réfléchir »

En première partie, on découvrira Morgane Imbeaud.

Bon Air + Morgane Imbeaud

Le 26 mars 2020

Connexion Live

Toulouse

www.bleucitron.net