Le Lac des Cygnes fait son grand retour au Zénith de Toulouse : une nouvelle production féerique à ne pas manquer

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Avis aux nostalgiques et aux amateurs de fête ! Préparez vos tenues fluo et révisez vos classiques, car la machine à remonter le temps fait escale dans la Ville Rose. Le samedi 23 mai 2026, ce soir, le Zénith Toulouse Métropole vibrera au rythme de la grande tournée « Les Années 80 ». Une occasion unique de retrouver sur scène les icônes qui ont marqué toute une génération, pour un spectacle grandiose et 100 % en direct.

Un plateau d’artistes mythiques pour raviver la fièvre des 80’s

Si les années 80 continuent de fasciner autant le public aujourd’hui, c’est avant tout grâce à une playlist de tubes intemporels. Hugues Gentelet et 20h40 Productions l’ont bien compris en réunissant un casting d’exception pour cette nouvelle tournée.

Sur la scène du Zénith de Toulouse, les spectateurs auront le bonheur d’applaudir :

Lio (l’indémodable Banana Split ou Les brunes comptent pas pour des prunes )

Plastic Bertrand (la tornade punk-pop de Ça plane pour moi )

Lââm (qui apportera son énergie inimitable à cette grande fête)

Partenaire Particulier

Boney M Legend

Jean Schultheis

Sloane

Christian de Raft

Jean-Pierre Morgand

Et Pedro Castano, prêt à enflammer la salle au rythme de la célèbre Macarena.

Le véritable point fort de cet événement musical ? Il ne s’agit pas d’un simple karaoké sur bandes sonores. Tous les artistes seront accompagnés de leurs propres musiciens en live. Tout a été pensé et mis en scène pour offrir au public toulousain une véritable soirée d’anthologie, fidèle à la ferveur des concerts de l’époque.

Le Zénith Toulouse Métropole transformé en immense dancefloor

Le Zénith de Toulouse, salle incontournable de la région Occitanie, offre l’écrin parfait pour ce format grand spectacle. Avec une configuration de placement entièrement assis et numéroté, le confort de chaque spectateur est assuré… même s’il y a fort à parier que le public ne tardera pas à se lever pour danser !

Les portes ouvriront dès 18h30 pour permettre à chacun de s’installer sereinement, de profiter de l’ambiance et des espaces de restauration avant le grand coup d’envoi du show, prévu à 20h00.

📝 Informations pratiques et billetterie : Sécurisez vos places !

Les places pour ce type d’événement, qui rassemble toutes les stars des années 80, s’arrachent généralement très vite. Nous conseillons vivement aux lecteurs de Toulouseblog.fr de ne pas tarder à réserver leurs billets.

Date : Samedi 23 mai 2026

Horaires : Début du concert à 20h00 (Ouverture des portes à 18h30). Fin du show prévue vers 23h00.

Lieu : Zénith Toulouse Métropole (Parking Zénith disponible à proximité immédiate).

Tarifs : De 42 € à 62 € (Places assises numérotées).

Billetterie : Réservations d’ores et déjà ouvertes sur les réseaux de billetterie classiques (Ticketmaster, etc.) et auprès de l’organisateur Alternative Grand Ouest.

💡 Le conseil de la rédaction pour le jour J : Afin de faciliter votre passage aux contrôles de sécurité du Zénith de Toulouse, gardez à l’esprit que les grands sacs (plus de 10L), les batteries externes, ainsi que les gourdes et grands parapluies ne sont pas autorisés en salle. Seules les bouteilles en plastique de 50cl maximum sont acceptées (sans leur bouchon).

N’attendez plus pour bloquer votre samedi 23 mai 2026. Entre amis ou en famille, venez partager cette grande communion intergénérationnelle et revivre la décennie la plus festive de l’histoire de la musique !