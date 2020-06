De nouveaux noms pour le Festival Baï Baï près de Toulouse

Partager Facebook

Le festival Baï Baï a dévoilé 5 noveaux noms pour son édition 2020 qui a lieu du 4 au 6 septembre au Château des Confluences de Pinsaguel, près de Toulouse.

Une première annonce en mars dévoilait une programmation 2020 marquée par la venue de Folamour, Voyou, Johan Papaconstantino, Dan Shake, Mangabey Andy 4000 et Gones. Après avoir sauvé le festival in extremis avec des nouvelles dates en septembre,les organisateurs ont dévoilé cinq nouveaux noms : Voilaaa Soundsystem, Myth Syzer, Maxye, Bolides et Desaintex.

Le contexte inédit a poussé la petite équipe du Festival à repenser cette première édition sans compromettre l’exigence esthétique et artistique apportée au projet. On y découvrira une programmation 100 % française. La programmation annoncée lors de la première vague reste identique à l’exception de l’anglais Dan Shake dont le remplaçant sera dévoilé prochainement.

Entre pop et r’n’ b en passant par une house groovy teintée de funk et de disco Myth Syzer – Voilaaa Soundsystem – Bolides – DeSaintex – Maxye retrouvent Folamour – Voyou – Mangabey – Johan Papaconstantino – Andy 4000 – Ko Shin Moon et Gones

Enfin, le Festival propose un pass 3 jours unique à 45€.

Rendez-vous en septembre pour célébrer la musique, une gastronomie de grands gourmands, et l’amour dans ce cadre idyllique.

Infos : https://www.facebook.com/events/ch%C3%A2teau-des-confluences/ba%C3%AF-ba%C3%AF-festival-2020/1462729233888877/

Et pour réserver vos places : https://yurplan.com/event/BAI-BAI-FESTIVAL/55874#/