Annulation du concert de Nick Cave & The Bad Seeds à Toulouse

Triste nouvelle pour les fans de Nick Cave & The Bad Seeds. Le concert toulousain, déjà reporté de 2020 au 28 mai 2021, est annulé. Le chanteur et le groupe ont informé les fans dans un communiqué de presse.

« Nous avons le grand regret de vous annoncer que la tournée Européenne / UK 2021 de Nick Cave & The Bad Seeds ne pourra malheureusement pas avoir lieu, compte tenu de la situation sanitaire liée au Covid-19.

La complexité, l’importance et l’amplitude de cette tournée, associées à l’incertitude continue autour de la pandémie, font que nous ne sommes pas en mesure de garantir la bonne tenue des concerts, et ce malgré les meilleurs efforts de toutes les équipes de tournée.

Tous les billets seront remboursés. Pour connaître les modalités, nous vous invitons à contacter votre point de vente d’origine.

Nous continuons à travailler sur d’autres options pour 2021 et 2022 et nous aimerions que l’ensemble des personnes actuellement en possession d’un billet soit informé en premier de toute nouvelle activité liée au live. Si vous souhaitez être tenus au courant de ces futures activités, cliquez ici: http://eepurl.com/hjDB2j

Love to you all.

Nick Cave & The Bad Seeds »

Plus d’infos : www.bleucitron.net