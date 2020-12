Annulation de Mon Premier Lac des Cygnes à Toulouse

Partager Facebook

Compte tenu des incertitudes liées au contexte sanitaire et à la capacité d’accueil du public dans les grandes salles de type Zénith, la tournée du spectacle MON PREMIER LAC DES CYGNES initialement prévue de février à avril 2021 et province et en Belgique est malheureusement annulée. La date du 07 mars 2021 au Zénith Toulouse Métropole est donc annulées.

Les clients en possession de billets pour ces dates seront automatiquement remboursés ou contactés par leur point de vente. Remboursement jusqu’au 30 mai 2021.

Plus d infos : www.box.fr