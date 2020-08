Anne Roumanoff s’invite au Château de la Garrigue, près de Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Belle surprise avec cette nouvelle date au Château de la Garrigue, près de Toulouse, dans le cadre de l’été du 3T Café-Théâtre.

Anne Roumanoff présentera son nouveau spectacle « Tout va bien » ce 15 aout à 21h au Chateau de la Garrigue dans le cadre de la saison estivale du Café théatre des 3T. C’est un événement après le succès des Toulousains depuis début juillet et les dates complètes de Florent Peyre la semaine prochaine. » Amie de longue date des 3T, Anne Roumanoff a accepté notre invitation de au Château de la Garrigue pour une date exceptionnelle ! Après cette période particulière, elle nous a confié avoir hâte de jouer et de partager avec son public ces moments si précieux de rire et de convivialité ! Un vrai privilège à ne pas manquer ! » explique les 3 T de Toulouse.

Au menu du nouveau spectacle de l’humoriste, les réseaux sociaux, Emmanuel Macron, le politiquement correct, les femmes divorcées, la start-up nation, les sites de rencontre, le culte de l’apparence… Anne Roumanoff n’a jamais été aussi mordante, sensible, libre et rayonnante que dans ce nouveau spectacle.

Infos et réservations : https://www.3tcafetheatre.com/spectacles/anne-roumanoff-tout-va-bien?fbclid=IwAR2S-Vo2ElPMqZN0HUxotW-GtHqzLvEfiRQKvNktz126GOpKw0zGgqxfV08

Le spectacle est complet mais Anne Roumanoff revient cette saison à Toulouse pour jouer de nouveau son seule en scène.

Pour aller plus loin : https://www.toulouseblog.fr/anne-roumanoff-le-11-avril-2021-au-bascala/