La Grande Sophie au Bascala : Une parenthèse intime et magique ce jeudi aux portes de Toulouse !

Dans le cadre de l’incontournable festival Détours de Chant, la scène du Bascala (Bruguières) s’apprête à accueillir un moment d’exception. Le jeudi 29 janvier 2026, La Grande Sophie nous invite à découvrir ses « Lettres musicales », un spectacle hybride et singulier qui mêle littérature et chansons.

« Lettres musicales » : La Grande Sophie se dévoile seule en scène

Inspirée par son ouvrage Tous les jours, Suzanne, l’artiste revient avec une performance intime mise en espace par Johanna Boyé. Loin des formats de concerts traditionnels, ce spectacle est un tissage narratif où les mots lus rencontrent les notes jouées.

La Grande Sophie y revisite son parcours avec une sincérité désarmante :

Ses souvenirs : de l’enfance aux premiers pas dans la musique.

Ses coulisses : les secrets de ses neuf albums, les voyages et les humeurs qui rythment la vie d’une artiste.

Ses classiques : ses chansons phares réinventées pour servir ce récit de vie.

Entre humour et émotion, c’est le portrait d’une femme libre et inspirante qui se dessine, nous invitant à réfléchir sur le temps qui passe et les rêves que l’on poursuit.

En première partie : La poésie sauvage d’Alice Benar

Pour ouvrir cette soirée, place à l’univers d’Alice Benar. Avec son projet VA !, elle propose un élan de vie à la croisée du fantastique et du sauvage. Ses chansons sont une invitation à célébrer l’enfant qui sommeille en nous, celui qui ne demande qu’à jouer, tout en assumant nos vies d’adultes. Un solo de chanson puissant et nécessaire.

Soirée conviviale et gourmandise au Bascala

Le Bascala ne se contente pas de vous offrir un spectacle, c’est une véritable expérience de sortie. Pour profiter pleinement de la soirée entre amis ou en famille :

Ouverture des portes dès 19h30 (1h avant le spectacle).

Côté Bar : Pour trinquer avant le lever de rideau.

Côté Parvis : Le food truck Nordost German Food sera présent pour vous régaler avec de généreuses spécialités allemandes.

Infos Pratiques