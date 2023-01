Alkpote en concert à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce vendredi 20 janvier, le rappeur Alkpote sera en concert au Rex Toulouse.

L’autoproclamé “Empereur de la Crasserie” est, de l’avis général dans le milieu du rap, l’un des plus fins techniciens en activité. Son écriture basée sur des rimes multisyllabiques et sur des schémas de rime particulièrement élaborés, met ainsi en exergue la diversité de ses champs lexicaux et la richesse de son vocabulaire.

Après avoir évoqué une potentielle retraite, Alkpote est donc aujourd’hui plus actif que jamais, et se donne les moyens de faire franchir un nouveau cap à une carrière débutée il y a plus de quinze ans. Jamais l’engouement autour de son personnage et de sa musique n’avait été aussi fort, et Alkpote compte bien nous le montrer lors de sa date à Toulouse ce 20 janvier.

Infos : lerextoulouse.com

Billetterie officielle https://regarts.festik.net/alkpote/1