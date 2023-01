Nouvelle récompense pour le 5 Wine Bar de Toulouse

Partager Facebook

L’établissement le 5 Wine Bar à Toulouse (31) se distingue au Trophée du Tour des Cartes 2023 pour la qualité de sa carte des vins.

Le Trophée du Tour des Cartes, organisé par Terre de vins, récompense chaque année les plus belles cartes des vins des établissements de toute la France. Parmi les 10 000 cartes de vins identifiées, plus de 1 000 cartes ont été étudiées par un jury d’experts et de professionnels qui ont dévoilé le palmarès ce lundi 16 janvier : le 5 Wine Bar à Toulouse (31) fait partie des lauréats récompensés avec un prix spécial « Offre vin au verre », décerné par les vins IGP Pays d’Oc

Pendant près de 4 mois, un jury d’experts et de professionnels, a étudié les cartes des vins selon plusieurs critères, parmi lesquels : originalité, rapport qualité/prix, représentativité et diversité de l’offre, lisibilité et rigueur de la carte, dynamisme et approche commerciale.

Des lauréats sont désignés dans cinq catégories différentes :

Bars à vins

Restaurants traditionnels

Brasseries, bistrots & restaurants bistronomiques

Restaurants gastronomiques

Restaurants gastronomiques de prestige

Pour rappel, après les titres de Meilleur Bar à vin du monde en 2017, 2018 et 2019, le 5 Wine Bar à Toulouse avait obtenu en 2021 le « World’s Best Wine Lists 2020 – One Star Wine List » décernée par le célèbre magazine international The World of Fine Wine.