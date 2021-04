A Toulouse, vaccination 7jours sur 7 dès mercredi

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Préfet de Haute-Garonne a décidé, à compter du mercredi 7 avril d’une ouverture 7 jours / 7 du Parc des Expositions de Toulouse pour la vaccination.

La vaccination en Haute-Garonne connaît à nouveau une accélération avec l’ouverture le week end des 3 et 4 avril 2021 du Hall 8 (allées Fernand Jourdant), qui sera suivie le mercredi 7 avril d’une ouverture 7 jours / 7. À partir de cette date, Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, en accord avec l’ensemble des partenaires, a décidé de l’ouverture quotidienne du Hall 8 de 9h à 19h, exclusivement sur rendez-vous.

Un nombre important de lignes de vaccination sera ouvert. Elles sont mises en place grâce à l’engagement remarquable de plusieurs dizaines de volontaires du SAMU31, du SDIS31, des associations de bénévoles de la sécurité civile et du Service de santé des armées, et de nombreux professionnels de santé, médecins, infirmiers et étudiants.

Les 31 centres de vaccination qui maillent le territoire de la Haute-Garonne augmentent également leur capacité à vacciner dès cette semaine. Retrouvez leur liste sur : https://www.sante.fr/cf/centresvaccination-covid/departement-31-haute-garonne.html

Le dispositif Vaccibus continue ses tournées sur le territoire. Il sera samedi 3 avril de 9h à 19h à Montesquieu-Volvestre, où il vaccinera prioritairement les personnes âgées vulnérables de la communauté de commune du Volvestre. Si vous souhaitez bénéficier de ce dispositif, en fonction de ses disponibilités, contactez votre mairie.

La prise de rendez-vous pour la première et la seconde injection (vaccin Pfizer) s’effectue prioritairement sur le site https://keldoc.com ou par téléphone (0 800 54 19 19 – numéro vert). Pour le Hall 8, la prise de rdv sera possible dès ce soir. 14 000 RDV seront ouverts de façon progressive afin de permettre à tout le monde de s’inscrire plus facilement.