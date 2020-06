A Toulouse, une nouvelle plateforme web emploi-formation

Partager Facebook

Lors de la présentation du plan de lutte contre la précarité, lundi 8 juin, Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole, a annoncé la création d’une nouvelle plateforme numérique de formation et de recherche d’emploi, Hub Emploi Toulouse Métropole.

Si la métropole toulousaine connaissait jusqu’alors une forte croissance démographique et économique, son taux de chômage était déjà structurellement supérieur à la moyenne nationale. Participer au maintien et favoriser la création de l’emploi, sous toutes ses formes et pour toutes les compétences, est donc essentiel.

Hub Emploi Toulouse Métropole complètera les dispositifs existants et offrira des services efficaces notamment aux habitants de la Métropole qui aujourd’hui ne sont pas accompagnés. L’objectif est de donner davantage de lisibilité, en offrant des services correspondant précisément aux attentes pour répondre aux situations émergentes dans ce contexte de crise… en particulier pour les profils de citoyens ou d’entreprises qui, aujourd’hui, n’ont pas de dispositif ou de structure compétente pour répondre à leur besoin.

Les modalités qui seront offertes :

• Pour les entreprises du territoire métropolitain : la possibilité de publier des offres d’emploi rapidement et gratuitement pour trouver des candidats dont le profil correspond aux postes à pourvoir, grâce à un algorithme unique de « matching ».

• Pour les habitants de la métropole : trouver des offres d’emploi pertinentes et bénéficier de la possibilité de se former gratuitement sur leurs compétences comportementales (esprit d’équipe, assertivité, intelligence émotionnelle, résolution de problèmes, confiance en soi…) pour renforcer leur employabilité ou être plus performants dans leur métier actuel.

• Pour la Mairie de Toulouse et Toulouse Métropole : déployer un service unique et gratuit pour accompagner activement les habitants de la Métropole à trouver un emp