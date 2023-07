Le Manoir Hanté, Les Déguns 2, Slam Dunk…que voir au cinéma cette semaine ?

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Cette semaine au cinéma, on pourra découvrir entre autres Le Manoir Hanté, Les Déguns 2, Slam Dunk, Sur la Branche ou encore Rendez-vous à Tokyo.

(L-R): Chase Dillon as Travis, Rosario Dawson as Gabbie, LaKeith Stanfield as Ben, Owen Wilson as Father Kent, and Tiffany Haddish as Harriet in Disney’s HAUNTED MANSION. Photo by Jalen Marlowe. © 2023 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.





Le Manoir hanté de Justin Simien

Avec Rosario Dawson, Lakeith Stanfield, Tiffany Haddish

Inspiré de l’attraction mythique des parcs Disneyland, LE MANOIR HANTÉ raconte l’histoire d’une mère et son fils qui engagent une équipe de pseudo-experts pour les aider à chasser les différents spectres et fantômes qui hantent leur maison.

Les Déguns 2 de Cyrille Droux, Claude Zidi Jr.

Avec Karim Jebli, Nordine Salhi, Sofiane Zermani

Après leurs déboires et leurs aventures du premier opus, Nordine Salhi et Karim Jeb alias Karim et Nono reviennent plus en forme et plus déterminés que jamais et continuent leur quête de succès par tous les moyens. Après un premier échec cuisant dans l’univers de la télé-réalité, les deux acolytes décident de se lancer dans le rap.

The First Slam Dunk de Takehiko Inoue

Le meneur de jeu de Shohoku, Ryota Miyagi, joue toujours intelligemment et à la vitesse de l’éclair, contournant ses adversaires tout en gardant son sang-froid. Né et élevé à Okinawa, Ryota avait un frère aîné de trois ans de plus. Sur les traces de ce dernier, joueur local célèbre dès son plus jeune âge, Ryota est également devenu accro au basket.

Sur la branche de Marie Garel-Weiss

Avec Daphne Patakia, Benoît Poelvoorde, Agnès Jaoui

Mimi a presque trente ans et rêve toujours à ce qu’elle pourrait faire quand elle sera grande. Alors qu’elle se décide à chercher du travail, elle fait la connaissance de Paul, un avocat sur la touche. Ensemble ils vont tenter de défendre Christophe, un petit arnaqueur qui clame son innocence.

https://youtu.be/Ywq9FUrLeUor

Rendez-vous à Tokyo de Daigo Matsui

Avec Sosuke Ikematsu, Sairi Itô, Yumi Kawai

Les 26 juillet se suivent et ne se ressemblent pas… C’est le jour où ils se sont rencontrés, celui où ils se sont aimés, où ils se sont séparés. Sept rendez-vous entre un danseur professionnel et une conductrice de taxi dans le Tokyo d’aujourd’hui.

La Main de Danny Philippou, Michael Philippou

Avec Sophie Wilde, Alexandra Jensen, Joe Bird

Lorsqu’un groupe d’amis découvre comment conjurer les esprits à l’aide d’une mystérieuse main hantée, ils deviennent accros à ce nouveau frisson, et l’expérience fait le tour des réseaux sociaux. Une seule règle à respecter : ils ne doivent pas tenir la main plus de 90 secondes.