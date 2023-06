The Flash, Stars at Noon, Fifi…que voir au cinéma cette semaine ?

Cette semaine au cinéma, on pourra découvrir The Flash, Fifi, Stars at Noon, Le Processus de Paix ou encore Sexygénaires. Et coup de coeur pour Marcel, le Coquillage !

The Flash de Andy Muschietti

Avec Ezra Miller, Michael Keaton, Ben Affleck

Les réalités s’affrontent dans THE FLASH lorsque Barry se sert de ses super-pouvoirs pour remonter le temps et modifier son passé. Mais ses efforts pour sauver sa famille ne sont pas sans conséquences sur l’avenir, et Barry se retrouve pris au piège d’une réalité où le général Zod est de retour, menaçant d’anéantir la planète

Stars At Noon de Claire Denis

Avec Margaret Qualley, Joe Alwyn, Benny Safdie

Une jeune journaliste américaine en détresse bloquée sans passeport dans le Nicaragua d’aujourd’hui en pleine période électorale rencontre dans un bar d’hôtel un voyageur anglais. Il lui semble être l’homme rêvé pour l’aider à fuir le pays.

Le Processus de paix de Ilan Klipper

Avec Camille Chamoux, Damien Bonnard, Ariane Ascaride

Quand on s’aime mais qu’on ne se supporte plus, qu’est-ce qu’on fait ? Pour ne pas se séparer, Marie et Simon se lancent dans une aventure un peu folle : établir une liste de règles qu’ils appellent la charte Universelle des droits du couple.

Fifi de Jeanne Aslan et Paul Saintillan

Avec Céleste Brunnquell, Quentin Dolmaire, Ilan Schermann

Nancy, début de l’été… et Sophie, dite Fifi, 15 ans, est coincée dans son HLM dans une ambiance familiale chaotique. Quand elle croise par hasard son ancienne amie Jade, sur le point de partir en vacances, Fifi prend en douce les clefs de sa jolie maison du centre-ville désertée pour l’été.

Sexygénaires de Robin Sykes

Avec Thierry Lhermitte, Patrick Timsit, Marie Bunel

À soixante ans passés, deux amis en proie à des difficultés financières vont tirer profit de leur image dans le milieu de la mode et de la publicité. L’un est encore beau, l’autre ne l’a jamais été. Mais au-delà du jeu des apparences, qu’est-ce vraiment que d’avoir l’âge de la retraite aujourd’hui ?

Carmen de Benjamin Millepied

Avec Paul Mescal, Melissa Barrera, Rossy de Palma

Carmen, une jeune mexicaine qui tente de traverser la frontière, tombe sur une patrouille américaine. Aidan, jeune ex-marine lui sauve la vie en tuant l’un des siens. A jamais liés par cette nuit tragique et désormais poursuivis par les forces de l’ordre, ils font route ensemble vers la Cité des Anges.

Marcel le Coquillage (avec ses chaussures) de Dean Fleischer-Camp

Marcel est un adorable coquillage qui vit seul avec sa grand-mère, depuis sa séparation avec le reste de leur communauté. Lorsqu’un réalisateur de documentaires les découvre dans son Airbnb, la vidéo qu’il met en ligne devient virale.