L.E.J, les talents de The Voice à Toulouse pour le Big Tour !

Le Big Tour 2022 passera par Toulouse le Vendredi 22 avril 2022 avec entre autres les talents de The Voice mais aussi le groupe L.E.J .

Fort d’une édition 2021 qui a très justement porté son nom de « Tournée de tous les possibles », le Big Tour de Bpifrance repart sur les les routes depuis le 5 mars 2022, pour un circuit de 30 étapes, un « Festival des entrepreneurs », qui célébrera l’entrepreneuriat sous toutes ses formes et dans toutes les régions de France (Corse et Outre-Mer compris) !

Le Big Tour 2021 en quelques chiffres, ce sont 24 villes, 8 régions parcourues et 32 millions de français touchés en digital. Ce sont 20 clubs sportifs mobilisés, plus de 500 entrepreneurs et dirigeants interviewés et la parution de près de 400 reportages dans les médias.

Pour son Big Tour 2022, Bpifrance place la barre encore plus haut : plus qu’une tournée, il s’agira d’un Festival, le Festival des entrepreneurs ! Un rendez-vous hors-norme, qui partira à la rencontre des français, chez eux, au cœur même des territoires.

Pas de festival sans musique ! Cette année encore, le Big Tour met à l’honneur la French Touch. Chaque étape du Big Tour fêtera la culture et le divertissement français avec les groupes phénoménaux et habitués des festivals L.E.J ou Skip The Use, les Talents de The Voice et de The Voice All Stars Terence James, Casanova, Flo Malley et Victoria Adamo, et les célèbres danseurs Katrina Patchett, Jordan Mouillerac, Denitsa Ikonomova et Christian Millette.

Retrouvez toutes les informations sur bigtour.fr