A Toulouse, le Studio 55 fête ses 1 an !

Ouvert en novembre dernier le Studio 55 célèbre ce samedi 19 novembre son 1er anniversaire !

À cette occasion, l’équipe propose aux toulousaines et aux toulousains de venir découvrir ou redécouvrir « Un peu plus près des étoiles » (avec Pat Borg et Fred Menuet écrit par Vincent Piguet). – samedi 19 novembre à 21h.

Dans cette comédie, Max a gagné un voyage pour l’espace, il n’ a qu’une idée en tête : que son père, avec lequel il est fâché depuis 20 ans, soit devant la télé lors de cet évènement. Pour cela, il peut compter sur Yvou, son pote un peu lunaire qui lui, n’a qu’une seule ambition : monter sa comédie musicale. »

Deux personnages, une écriture ciselée, des mensonges, des quiproquos, des histoires de couple, de famille, c’est drôle et plein d’émotions, et en plus, il y a des chansons.

A noter qu’on pourra voir aussi le spectacle « A m’en donné » avec Pat Borg à 19h.

Studio 55 – 1 an avec « Un Peu plus près des étoiles »

Samedi 19 novembre 21h