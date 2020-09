A Toulouse, le MEETT a ouvert ses portes

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le MEETT, Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse, a ouvert ses portes pour accueillir visiteurs et exposants le 3 septembre 2020, dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur.

Géré par la filiale de GL events, Toulouse Événements, également gestionnaire des sites du Centre de Congrès Pierre Baudis et des Espaces Vanel, le MEETT a obtenu tous les avis favorables des institutions compétentes pour autoriser son ouverture : le résultat de la mobilisation de l’ensemble des équipes ! Un signal positif pour favoriser la relance de l’économie locale, avec un nouveau marché qui s’ouvre pour l’événementiel toulousain, autour de l’exploitation du Centre de Conventions.

Modulable, le MEETT, qui s’étend sur 95 000 m2 d’espaces complémentaires, s’adapte à toutes les dimensions d’événements et répond aux besoins les plus pointus avec une offre sur-mesure. L’ambition pour Toulouse Événements grâce à l’arrivée de ce nouvel équipement, est d’ouvrir un nouveau marché sur Toulouse, qui est celui des grands événements nationaux et internationaux (Congrès, Conventions et Salons Professionnels).

Le MEETT viendra ainsi compléter l’offre toulousaine existante, et celle des deux sites du groupe (Centre de Congrès Pierre Baudis et Espaces Vanel), offrant ainsi un panel permettant de couvrir tout le spectre d’événements que peut accueillir une métropole européenne.

Le MEETT place donc Toulouse au cœur du tourisme d’affaires événementiel national et international avec des retombées indirectes sur l’hôtellerie, la restauration, les transports et le commerce en général de notre territoire.

Les Premières dates

Depuis le 3 septembre, le site accueille différents salons avant la manifestation phare de la rentrée : la Foire d’Automne de Toulouse, 1er événement économique de la Région Occitanie.



• Le Salon du Camping-car, du 3 au 6 septembre 2020 et le Salon Vivre Nature du 4 au 6 septembre 2020

• Le Salon Auto Moto Classic, du 11 au 13 septembre 2020 : 3ème édition du rendez-vous incontournable des amateurs, passionnés et collectionneurs de véhicules anciens du Grand Sud.

• La Foire d’Automne de Toulouse, du 26 septembre au 5 octobre 2020 : la Foire revient pour une 88e édition

inédite, qui se tiendra pour la première fois au MEETT.