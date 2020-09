A Toulouse, le Marché des artisans du chocolat fait son retour en octobre

Partager Facebook

Le Marché des artisans du chocolat s’installe pour une 27e édition du 9 au 11 octobre 2020 place Saint Georges à Toulouse.

En cette année compliquée pour tout le monde, les vertus du chocolat font du bien au moral et à la santé… Alors réservez votre 2e week-end du mois d’octobre pour venir vous régaler, place Saint Georges à Toulouse !

Vous y découvrirez le travail et l’excellence d’une quinzaine d’artisans chocolatiers passionnés, fiers de vous présenter leurs dernières créations : en tablettes, bonbons, pralinés, bouchées, ganaches, entremets, glacé, à boire ou à croquer… à partir des meilleures variétés de cacao provenant d’horizons lointains (Madagascar, Venezuela, Côte d’Ivoire, Sao Tomé, Equateur, République Dominicaine, Ghana…).

Songez plutôt : vous allez goûter, déguster, découvrir la fabrication de chocolats, vous émerveiller devant des œuvres en chocolat créées par 14 classes primaires du département et participer à une bonne action… En effet, les élèves de l’Ecole Supérieure des Métiers de Muret réaliseront devant vous, tout au long des 3 jours, des figurines en chocolat vendues par l’association Hôpital Sourire au profit des enfants hospitalisés.

Pour mémoire, créé en 1983, ce marché fut le tout premier évènement consacré au chocolat en France, « L’ORIGINEL ». Depuis, de nombreuses manifestations ont vu le jour mais Toulouse demeure le seul et unique Marché d’artisans de plein vent consacré au chocolat !

Cette année, 3 nouveaux artisans débarquent : un dans l’univers du thé (Shentea) et deux artisan-chocolatiers, le pâtissier-chocolatier Antoine Fornara, installé place Dupuy et aux Minimes, et Durand Chocolatier, artisan-chocolatier de Rennes qui vient d’ouvrir une boutique place Salengro.

Côté animations, un jeu-concours doté de 350€ de chocolat sera organisé dimanche 11 octobre. Pour gagner, il faudra deviner le poids d’un ballon en chocolat du Stade Toulousain… Un atelier de fabrication de sucettes en chocolat sera proposé aux enfants, samedi et dimanche.

>>> https://marchechocolat-toulouse.fr/