A Toulouse, le Festival Cinéma et Droits de l’Homme investit les salles !

Pour sa 17e édition, le Festival Cinéma et Droits de l’Homme prend place du 6 au 21 janvier 2024 dans plusieurs salles de Toulouse (ABC, American Cosmograph, Cratère, Utopia..) et de la région pour échanger et débattre sur plusieurs sujets actuels.

En ce début d’année, un festival ouvre la voie à la réflexion et au débat. A travers des films, des échanges et des expositions, le Festival Cinéma et Droits de l’Homme nous offre l’opportunité de découvrir, s’informer et échanger avec des spécialistes des sujets présentés grâce à la puissance évocatrice du 7e art. Au cours de cette 17e édition, 18 thèmes diversifiés concernant les droits humains seront présentés et débattus. Citons parmi eux la fin de vie, la torture en Syrie, la cybersurveillance, la gestion de l’eau, les problèmes de genre, les droits des habitants de Palestine, l’île de Mayotte…

Ce rendez-vous annuel est organisé conjointement par sept organisations à Toulouse et dans la région Occitanie. L’ACAT, Amnesty International, Le CCFD Terre Solidaire, L’École des Droits Humains et de la Terre, Les Amis du Monde diplomatique, Médecins du Monde et Médecins Sans Frontières participent au FCDH 2024.

Où voir le festival à Toulouse ?

A Toulouse, le festival posera ses valises au Cinéma ABC dès le 8 janvier avec les films La Fracture, Sur l’Adamant, Joyland ou encore Sept Hivers à Téhéran. Du coté de l’American Cosmograph, les spectateurs découvriront Stop Filming Us et Les Mots de la Fin suivi de débats autour des sujets traités par les long métrages. Direction Le Cratère pour voir En Toute Liberté et Les Ames Perdues alors que l’Utopia présente les films La Spirale et La Fille de Brest ou encore Mon Pays Imaginaires à l’Utopia.

D’autres salles toulousaines et de la région participent à cet événement comme les Véo Muret et Colomiers, L’Autant à Ramonville, le Ciné 113 à Castanet Tolosan, le Studio 7 à Auzielle, le cinéma Jean Marais à Aucamville, et tant d’autres de Carcassonne à Albi en passant par le CGR Montauban.

Tout le programme ville par ville : https://www.festival-cinema-droitsdelhomme.fr/les-salles/

Deux expositions

Le FCDH 2024 propose deux belles exposition du 6 au 22 janvier. On pourra découvrir à l’Espace Diversités Laïcité de Toulouse, « Port au Prince, la vie au gré des gangs ». Une exposition collaborative produite par MSF, une immersion dans le quotidien des habitants de Port-au-Prince pris au piège des violences, à travers les regards de 6 photographes haïtiens et internationaux.

Du coté de l’ABC Toulouse, l’exposition « 115 à Toulouse, un cas d’indignité? » nous plonge la vie difficile de toulousains. Pendant un an, dans le cadre de l’Observatoire de l’habitat indigne, des photographes, des militants et des chercheurs de l’Université Jean Jaurès ont visité et enquêté dans les hôtels proposés par le 115 comme habitat d’urgence. Ce travail s’inscrit dans la lignée des observatoires citoyens de Toulouse. Il est né d’une alerte du Cercle des Voisins, des États Généraux des Migrations, de Médecins du Monde… et est soutenu par la Ligue des Droits de l’Homme.