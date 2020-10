Montauban. A la découverte des Costumes d’Opéra !

Partager Facebook

Dans le Cadre du 6e festival Passions Baroques, en partenariat avec le Théâtre du Capitol de Toulouse, la Maison du Crieur à Montauban propose de découvrir l’univers de l’opéra à travers ses incroyables costumes jusqu’au samedi 31 octobre.

Cette exposition dévoile au public une sélection de costumes et d’accessoires d’opéras tels que La Flûte enchantée et Don Giovanni de Mozart, Le Couronnement de Poppée de Monteverdi ou encore Ariane à Naxos de Strauss. Tous ont été fabriqués dans les ateliers du Théâtre du Capitole et y sont précieusement conservés.

Cette institution est une des rares scènes lyriques françaises à produire ses spectacles dans leur intégralité, notamment grâce à la créativité et au savoir-faire de ses quatre ateliers de fabrication (décors, costumes, perruques-maquillage et accessoires). 700 à 1 000 nouveaux costumes sont réalisés chaque saison et viennent s’ajouter au 16 000 déjà en stock. L’atelier costumes du Théâtre du Capitole collabore avec de grands couturiers ou costumiers tels que Christian Lacroix, Franck Sorbier ou Olivier Bériot.

Informations pratiques

Maison du Crieur (2, rue Gillaque – 82000 MONTAUBAN)

Entrée libre, du mardi au samedi, 11h -18h

Renseignements : 05 63 20 50 36