À la recherche d’idées sorties pour ce week-end de Pâques à Toulouse ? Découvrez notre sélection du 3 au 6 avril 2026 : Stade Toulousain, Bikini, concerts, chasses aux œufs et soirées !

Ce week-end, c’est le week-end prolongé de Pâques. Avec trois, voire quatre jours de repos pour les plus chanceux, c’est l’occasion rêvée de profiter à fond de tout ce que la Ville Rose a à offrir. Entre les grands rendez-vous sportifs, les soirées déjantées, les découvertes musicales et les traditionnelles chasses aux œufs en famille, il y en a pour tous les goûts.
Voici notre sélection des meilleures sorties du week-end sur Toulouseblog !
Vendredi 3 avril : On lance le week-end en musique et en sport
Les Pépites du Metronum : Jeune Morty
Envie de découvrir la scène émergente locale ? Direction le Metronum pour la soirée « Les Pépites », avec notamment Jeune Morty. L’endroit idéal pour commencer le week-end avec du bon son et des découvertes.
👉 Plus d’infos et billetterie
Rugby Pro D2 : Colomiers vs Dax
Les amateurs de rugby qui aiment l’ambiance authentique de la Pro D2 ont rendez-vous au Stade Michel Bendichou. Venez pousser derrière la Colombe pour ce match sous haute tension face à Dax !
👉 Prendre ses places
Dirty Dancing en Ciné-Concert
On ne laisse pas bébé dans un coin ! Pour une soirée placée sous le signe de la nostalgie et de la danse, ne manquez pas le spectacle hommage à ce film culte. Préparez-vous à chanter (et à danser) sur les tubes intemporels de la bande originale.
👉 Informations pratiques
Samedi 4 avril : Du très grand rugby et une touche de Kitsch
Atelier de curiosité : Initiation à la cueillette gourmande Pour une pause nature, partez à la découverte des plantes sauvages comestibles de notre région. Un atelier ludique et gourmand parfait pour renouer avec la nature au retour du printemps.
👉 S’inscrire à l’atelier
L’affiche du week-end : Stade Toulousain vs Bristol
C’est LE match à ne pas rater. Le Stade Toulousain affronte les Anglais de Bristol à Ernest Wallon. Préparez vos drapeaux rouge et noir, l’ambiance s’annonce exceptionnelle dans les tribunes.
Le Printemps du Rire bat son plein Besoin de décompresser ? Le célèbre festival d’humour toulousain continue de nous régaler avec ses plateaux stand-up et ses spectacles hilarants. Pensez à réserver vite !
👉 La billetterie du Printemps du Rire
La soirée Kitsch du Bistrot du 101 Sortez vos pires tenues du placard ! Le Bistrot du 101 organise sa grande soirée Kitsch. Les déguisements sont fortement conseillés pour une ambiance mémorable garantie.
👉 Le bistrot du 101
Dimanche 5 avril : Open air et grand spectacle
Sunsept au Bikini : L’Open Air de l’après-midi Le mythique Bikini vous attend pour une ambiance électronique de feu avec un line-up éclectique : France, Paloma, Miro, Ekiz, Giammo, Sheep et Aloha Brothers. De quoi danser jusqu’au coucher du soleil ! 👉 Réserver son pass
Florent Pagny au Zénith de Toulouse Le grand retour de Florent Pagny sur scène ! Attention, le concert de ce dimanche affiche déjà complet. 💡 L’astuce de la rédac : Une nouvelle date est programmée le 14 décembre prochain au Zénith, jetez-vous sur les places avant qu’il n’y en ait plus !
(L’atelier de cueillette gourmande est également de retour ce dimanche pour ceux qui l’auraient manqué la veille !)
Lundi 6 avril (Lundi de Pâques) : Chineurs et chasses aux œufs
26e Convention du Disque de Toulouse au Bikini Le paradis des diggers ! Profitez de ce jour férié pour fouiller dans les bacs de dizaines d’exposants. Vinyles rares, CD, objets de collection… la Convention du Disque est le lieu parfait pour trouver la pépite manquante de votre collection. 👉 Toutes les infos
Le paradis des enfants : Les Chasses aux Œufs ! Qui dit week-end de Pâques, dit chocolat ! Deux excellentes options pour régaler les plus petits ce lundi :
-
La chasse aux œufs au Musée des arts precieux Paul Dupuy : découvrez, cachés dans les vitrines du musée, les œufs d’or et de cuir de la maroquinerie Amele Sophie !
Infos ici.
-
La Ferme du Paradis : Une journée complète au contact des animaux. Le parc est grand ouvert ce week-end de 10h à 17h30, avec une ouverture prolongée spéciale ce Lundi de Pâques (10h – 18h) pour une immense chasse aux œufs ! Voir le site de la Ferme.