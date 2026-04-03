À la recherche d’idées sorties pour ce week-end de Pâques à Toulouse ? Découvrez notre sélection du 3 au 6 avril 2026 : Stade Toulousain, Bikini, concerts, chasses aux œufs et soirées !

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Ce week-end, c’est le week-end prolongé de Pâques. Avec trois, voire quatre jours de repos pour les plus chanceux, c’est l’occasion rêvée de profiter à fond de tout ce que la Ville Rose a à offrir. Entre les grands rendez-vous sportifs, les soirées déjantées, les découvertes musicales et les traditionnelles chasses aux œufs en famille, il y en a pour tous les goûts.

Voici notre sélection des meilleures sorties du week-end sur Toulouseblog !

Vendredi 3 avril : On lance le week-end en musique et en sport

Les Pépites du Metronum : Jeune Morty

Envie de découvrir la scène émergente locale ? Direction le Metronum pour la soirée « Les Pépites », avec notamment Jeune Morty. L’endroit idéal pour commencer le week-end avec du bon son et des découvertes.

👉 Plus d’infos et billetterie

Rugby Pro D2 : Colomiers vs Dax

Les amateurs de rugby qui aiment l’ambiance authentique de la Pro D2 ont rendez-vous au Stade Michel Bendichou. Venez pousser derrière la Colombe pour ce match sous haute tension face à Dax !

👉 Prendre ses places

Dirty Dancing en Ciné-Concert

On ne laisse pas bébé dans un coin ! Pour une soirée placée sous le signe de la nostalgie et de la danse, ne manquez pas le spectacle hommage à ce film culte. Préparez-vous à chanter (et à danser) sur les tubes intemporels de la bande originale.

👉 Informations pratiques

Samedi 4 avril : Du très grand rugby et une touche de Kitsch

Atelier de curiosité : Initiation à la cueillette gourmande Pour une pause nature, partez à la découverte des plantes sauvages comestibles de notre région. Un atelier ludique et gourmand parfait pour renouer avec la nature au retour du printemps.

👉 S’inscrire à l’atelier

L’affiche du week-end : Stade Toulousain vs Bristol

C’est LE match à ne pas rater. Le Stade Toulousain affronte les Anglais de Bristol à Ernest Wallon. Préparez vos drapeaux rouge et noir, l’ambiance s’annonce exceptionnelle dans les tribunes.

Le Printemps du Rire bat son plein Besoin de décompresser ? Le célèbre festival d’humour toulousain continue de nous régaler avec ses plateaux stand-up et ses spectacles hilarants. Pensez à réserver vite !

👉 La billetterie du Printemps du Rire

La soirée Kitsch du Bistrot du 101 Sortez vos pires tenues du placard ! Le Bistrot du 101 organise sa grande soirée Kitsch. Les déguisements sont fortement conseillés pour une ambiance mémorable garantie.

👉 Le bistrot du 101

Dimanche 5 avril : Open air et grand spectacle

Sunsept au Bikini : L’Open Air de l’après-midi Le mythique Bikini vous attend pour une ambiance électronique de feu avec un line-up éclectique : France, Paloma, Miro, Ekiz, Giammo, Sheep et Aloha Brothers. De quoi danser jusqu’au coucher du soleil ! 👉 Réserver son pass

Florent Pagny au Zénith de Toulouse Le grand retour de Florent Pagny sur scène ! Attention, le concert de ce dimanche affiche déjà complet. 💡 L’astuce de la rédac : Une nouvelle date est programmée le 14 décembre prochain au Zénith, jetez-vous sur les places avant qu’il n’y en ait plus !

(L’atelier de cueillette gourmande est également de retour ce dimanche pour ceux qui l’auraient manqué la veille !)