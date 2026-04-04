Mona Luna : Découvrez le Nouveau Rover Européen de Venturi Space à la Cité de l’Espace !

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Toulouse, capitale européenne de l’aérospatial, continue de nous faire rêver ! Depuis quelques jours, les visiteurs de la Cité de l’espace peuvent admirer une nouveauté spectaculaire : Mona Luna, le tout nouveau rover lunaire européen développé par la société Venturi Space.

Une maquette à l’échelle 1:1 s’est installée en plein cœur du Pavillon des expositions. C’est l’occasion parfaite pour petits et grands de plonger dans le futur proche de l’exploration spatiale et de découvrir de près le véhicule qui roulera bientôt sur la Lune.

Mona Luna : Le futur de la mobilité sur la Lune

Conçu en partenariat étroit avec l’ESA (Agence Spatiale Européenne) et le CNES (Centre National d’Études Spatiales), Mona Luna n’est pas un simple concept de laboratoire. C’est la réponse européenne pour garantir notre autonomie dans la grande course à l’exploration lunaire.

Le but de ce petit bijou technologique ? Atteindre le redoutable pôle Sud lunaire avant 2030. Cette région est particulièrement ciblée par les agences spatiales du monde entier pour ses ressources potentielles (notamment la présence de glace d’eau), mais elle est aussi redoutée pour son relief accidenté et ses températures extrêmes.

Ce rover multifonctionnel sera capable de transporter d’importantes charges utiles, comme des instruments scientifiques de pointe, et d’atteindre une vitesse de 20 km/h. Plus impressionnant encore : sa plateforme a été pensée pour pouvoir, en cas d’urgence absolue, transporter et secourir un astronaute en difficulté.

Une innovation majeure : Les roues hyper-déformables

Le véritable secret de Mona Luna réside dans sa mobilité tout-terrain. L’ingénieur Antonio Delfino et les équipes de Venturi Space ont mis au point des roues hyper-déformables totalement révolutionnaires.

Le défi lunaire est immense : la surface est recouverte de régolithe, une poussière très fine et meuble dans laquelle il est facile de s’enliser (comme dans de la poudreuse). La conception de ces roues fonctionne sur le même principe que des raquettes à neige. En augmentant au maximum la surface de contact, on diminue drastiquement la pression au sol, permettant au rover de littéralement « flotter » sur la surface de la Lune.

Cette innovation a récemment brillé lors d’essais réalisés fin 2025 au centre d’entraînement LUNA de l’ESA à Cologne. Le rover a démontré sa capacité exceptionnelle à gravir des pentes allant jusqu’à 33 degrés (en montée comme en descente), pulvérisant ainsi les capacités des anciennes jeeps des missions Apollo qui plafonnaient à une inclinaison de 10 degrés.

L’Europe spatiale en pleine action

L’intégration de Mona Luna dans le vaste programme spatial européen est déjà planifiée. Pour rejoindre son objectif, le rover embarquera à bord du futur lanceur lourd Ariane 64. Une fois dans l’espace, il sera acheminé et déposé en douceur sur le sol lunaire grâce à l’atterrisseur logistique européen Argonaut.

Venez l’admirer en taille réelle à Toulouse !

Vous voulez voir à quoi ressemble l’avenir de l’exploration spatiale de vos propres yeux ? Bonne nouvelle : depuis le 31 mars 2026 et pour une durée d’un an, une superbe maquette taille réelle de Mona Luna est présentée dans un décor immersif à la Cité de l’espace.