Événement : Le pionnier de la techno Jeff Mills en concert à la Halle aux grains de Toulouse le 14 avril 2026 !

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La Ville Rose s’apprête à vivre une expérience musicale hors du commun. Le mardi 14 avril 2026 à 20h00, la majestueuse Halle aux grains de Toulouse troquera ses habituelles symphonies classiques pour vibrer au rythme des beats électroniques et des percussions transcendantes. Et pour cause : la salle accueillera une véritable légende vivante de la musique, le pionnier de la techno de Détroit, Jeff Mills.

Jeff Mills : De la techno de Détroit à la musique classique

On ne présente plus Jeff Mills. Figure tutélaire de la musique électronique mondiale, « The Wizard » (le Sorcier) n’a jamais cessé de repousser les frontières de son art. Passionné par des cultures extrêmement diverses, l’artiste américain est réputé pour son insatiable curiosité et son désir constant d’innovation.

Loin de se cantonner aux clubs underground, Jeff Mills a su imposer la techno dans les institutions les plus prestigieuses, n’hésitant pas à collaborer régulièrement avec des orchestres symphoniques et des musiciens classiques. Sa venue à la Halle aux grains, temple toulousain de la musique classique, résonne donc comme une évidence pour cet artiste hors normes.

« Tomorrow Comes the Harvest » : Un voyage sonore envoûtant

Pour ce concert événementiel, Jeff Mills présentera son projet “Tomorrow Comes the Harvest”. Plus qu’un simple set électro, il s’agit d’une véritable exploration musicale, initiée à l’origine avec le regretté Tony Allen, créateur de l’afrobeat.

Sur scène, la magie opérera grâce à un trio d’exception. Jeff Mills jonglera avec maestria entre ses percussions électroniques emblématiques (l’incontournable Roland TR-909) et ses synthétiseurs. Il sera sublimé par :

Les envolées atmosphériques et les claviers virtuoses du musicien guyanais Jean-Phi Dary .

Les rythmes frénétiques et la maîtrise absolue du tabla par le Franco-Indien Prabhu Edouard.

Ensemble, ils inviteront le public à une transe intercontinentale, une performance hybride où l’improvisation s’annonce aussi envoûtante qu’imprévisible. Une rencontre au sommet entre les musiques ancestrales et l’électronique futuriste.

Informations Pratiques et Billetterie

Ce concert s’inscrit dans la prestigieuse saison des Grands Interprètes. Ne tardez pas à prendre vos places pour ce qui s’annonce comme l’un des temps forts de l’année 2026 à Toulouse !