A Albi, un concert en Drive In avec Boulevard des airs !

Pour fêter le déconfinement, un concert aura lieu le 5 juin prochain au Parc des Expositions d’Albi en version Drive In. En clair, écoutez Boulevard des Airs depuis votre voiture.

Cela ne ressemble pas à l’idée qu’on puisse se faire d’un concert, mais le projet est atypique et alléchant. La radio 100% et le Parc Des expositions d’Albi proposent un grand concert avec une dizaine d’artistes sur une scène extérieure pour un public dans sa voiture. La scène sera visible par le pare-prise, et le concert retransmis à travers les autoradios.

Pas moins de 150 voitures pourront accéder à ce concert sur réservation uniquement.

Parmi les invités, on retrouvera Boulevard des Airs, Tibz ou encore Deryves. En première partie, 3 talents de la ville comme Echo. Les artistes ne seront pas plus de 10 sur scène et devront porter une visière.

Plus d’informations : www.centpourcent.com