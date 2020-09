Partager Facebook

La 8e édition de la Garona cup, régates d’aviron entre le Pont Saint Pierre et le Pont Neuf, aura lieu le samedi 10 octobre dès 13 heures.

La Garonne va s’animer pour la 8e année. Concept unique en Europe, la Garona Cup est une course d’aviron de prestige, au cœur du vieux Toulouse, entre les plus grandes écoles de la ville et des entreprises de référence. Toulouse détient sa propre Régate au même titre que Londres ou Boston. Toutes les plus grandes écoles de la ville seront donc représentées et affronteront des équipages entreprises (BNP Paribas, Veolia, Club Ambassadeurs Toulouse).

Pour la première fois, la Garona Cup sera sponsorisé par Nike.

Nike x Garona Cup ! La Prestigieuse Marque fait son entrée aux côtés des Partenaires de la Régate. Un Partenariat unique… Publiée par Garona Cup sur Lundi 31 août 2020

Site officiel de la Garona Cup 2020 : https://www.garonacup.com/