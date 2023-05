Les toulousains Frédéric Michalak et Antoine Dupont entrent au Musée Grévin

Partager Facebook

Les deux joueurs du Stade Toulousain, l’un ancien, l’autre actuel, Frédéric Michalak et Antoine Dupont, sont entrés au Musée Grévin Paris.

Ce mercredi 24 mai à Paris, Yves Delhommeau, directeur général de Grévin et le journaliste sportif Gérard Holtz, membre de l’académie Grévin ont accueilli deux grands champions de rugby ce, à quelques mois de la coupe du monde de rugby.

Entourés de leur famille, de leurs proches et d’amis dont le rappeur Oli de Bigflo & Oli, c’est très surpris et honorés que les rugbymen ont découvert leur double de cire. Ils ont chaleureusement remercié les équipes de création de Grévin pour leur travail toujours si minutieux et pour la qualité des rendus présentés lors de cette soirée. Les sculpteurs Claus Velte et Stéphane Barret ont exprimé leur joie d’avoir réalisé avec la belle complicité des deux sportifs, ces deux nouveaux personnages.

Frédéric Michalak et Antoine Dupont sont dorénavant présentés à Grévin dans un décor de vestiaire de stade conçu pour l’occasion, non loin de Kylian Mbappé, Zinédine Zidane, Sébastien Chabal et autres grands sportifs tels que Clarisse Agbégnénou et Teddy Riner.

Photos : © Virginie Ribaut pour Grévin Paris