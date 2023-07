14 juillet : Où voir un feu d’artifice autour de Toulouse ?

Partager Facebook

Amateur·rices de feu d’artifice, plusieurs seront tirés à Toulouse et aux alentours. Mais où voir ces spectacles le 14 juillet ?

Pour la Fête Nationale, Toulouse renoue cette année avec l’ensemble des festivités : le retour du feu d’artifice le 13 juillet à La Reynerie, les cérémonies du 14 juillet en journée, et le grand moment de rendez- vous à la Prairie des Filtres, qui offre son cadre unique au spectacle visuel et sonore proposé en soirée par la Mairie de Toulouse et ses partenaires. Mais c’est partout en Haute-Garonne qu’auront lieu les festivités. Alors , Où voir un feu d’artifice autour de Toulouse

Le retour du feu d’artifice à La Reynerie

Interrompu depuis la crise sanitaire, le feu d’artifice revient à La Reynerie cette année. L’inauguration le 12 juillet de la base nautique agrandie et rénovée, un équipement destiné aux habitants du quartier et à tous les Toulousains à la recherche d’un lieu qui combine loisirs et fraîcheur, sera suivie le 13 juillet du feu d’artifice sur le lac qui marque le début des festivités liées au 14 juillet dans la ville.

Tiré à 22h30 depuis les berges du lac, conçu un gigantesque concert à ciel ouvert, il offrira un vrai moment de fête pour petits et grands, sous les paillettes et au rythme des thèmes musicaux du groupe Abba

Le feu d’artifice sur la Garonne

Le spectacle pyrotechnique tiré sur la Garonne pour ponctuer le concert du 14 juillet est mis en œuvre par la société Ruggieri, qui le conçoit pour Toulouse et son fleuve. Show lumineux et sonore, il s’inscrit cette année dans la cinquantaine d’évènements proposés sur le territoire métropolitain de juin à octobre par Toulouse, ville hôte de la Coupe du monde. Terre de rugby, Toulouse est lancée dans la fête de l’ovalie et le feu pyromusical donné pour la fête nationale sera décliné cette année autour des hymnes traditionnels du rugby, d’ici ou d’ailleurs.

Tiré depuis 24 radeaux et barges au milieu du fleuve, il offrira une façade de feu exceptionnelle à voir en 360°, depuis le Pont-Neuf, le pont Saint-Michel, la Prairie des Filtres ainsi que du Quai de la Daurade. Un mur d’artifice de 500 mètres de long qui se reflétera dans le miroir de la Garonne.

Des feux d’artifices autour de Toulouse

Il n’y a pas qu’à la Prairie des Filtres ou au Lac de la Reynerie que les haut-garonnais pourront fêter le 14 juillet avec un feu d’artifice. Plusieurs villes autour de la métropole jouent le jeu de la Fête Nationale avec un spectacle pyrotechnique.

A Blagnac, le 14 juillet 22h45

A Cugnaux, le 14 juillet 23h

A Escalquens le 13 juillet

A Saint Orens, le 13 juillet 23h